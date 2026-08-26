Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

В ночь на 26 августа Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Инцидент с ранеными произошел в пригороде Воронежа. Из-за падения сбитого дрона осколками оконного стекла были травмированы мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения. Обоим оказана медицинская помощь, они госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

В этом же районе зафиксированы повреждения имущества: у одного частного дома разрушены кровля и окна, у другого выбиты окна и повреждена входная дверь. Также пострадал припаркованный грузовой автомобиль. Кроме того, в одном из соседних районов произошло возгорание трех надворных построек, которое пожарные расчеты оперативно ликвидировали.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, проанализировав географию инцидента, заявил, что запуск беспилотников осуществлялся с территории Сумской области.

«Если брать по маршруту, то это Сумская область. Удар шел оттуда», — отметил эксперт в беседе с aif.ru.

По словам Дандыкина, использование приграничных территорий является осознанной тактикой противника. Близость границы позволяет наносить удары по различным регионам России, а массовые запуски направлены на то, чтобы максимально рассредоточить силы российской системы ПВО.