Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Девять человек погибли в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

Анастасия Мериакри
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил о трагических последствиях удара украинского беспилотного летательного аппарата по гражданскому транспорту. В результате атаки погибли девять человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

По словам главы республики, инцидент произошел в дневное время на автодороге между городами Золотое и Первомайск. Удар был нанесен по рейсовому автобусу, следовавшему по маршруту «Лисичанск – Стаханов». В момент атаки в салоне транспортного средства находились 15 пассажиров.

Восемь человек погибли на месте происшествия. Еще одна 20-летняя девушка, которая была экстренно доставлена в реанимацию, скончалась, несмотря на все усилия врачей. Ранения также получила ее мать.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась 18-летней девушке, которая была госпитализирована. Трое пассажиров и водитель автобуса после оказания необходимой помощи были направлены на амбулаторное лечение.

Леонид Пасечник квалифицировал атаку как «очередной акт терроризма» и «военное преступление», не имеющее оправдания. Он заверил, что виновные в случившемся обязательно понесут заслуженное наказание.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи Следственного управления СК России по ЛНР. Специалисты фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательственную базу.

Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелав им сил пережить это горе, а пострадавшим – скорейшего выздоровления.

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