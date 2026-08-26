В Рязани задержали серийного похитителя велосипедов, орудовавшего в Лесопарке и на ВДНХ

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Советскому району Рязани задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж двухколесного транспорта. Жертвами злоумышленника становились посетители популярных мест отдыха.

Поводом для начала расследования стали заявления двух горожан. В первом случае 60-летний мужчина оставил свой велосипед в Лесопарке, надежно пристегнув его противоугонным тросом. Однако, вернувшись, он обнаружил лишь перерезанный замок. Во втором инциденте 25-летняя девушка лишилась своего велосипеда на территории ВДНХ: она отлучилась буквально на минуту, оставив транспорт без присмотра, чем и воспользовался преступник.

Оперативникам удалось получить описание внешности подозреваемого и в кратчайшие сроки установить его личность. Им оказался 50-летний неработающий рязанец, злоупотребляющий алкоголем. В ходе обыска в его квартире, расположенной в центре города, полицейские обнаружили и изъяли оба похищенных велосипеда.

По версии следствия, мужчина специально приходил в места массового скопления велосипедистов и выжидал удобный момент, когда рядом не было свидетелей. Похищенную технику он планировал сначала использовать для собственных нужд, а затем продать.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.