Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани автоинспекторы оказали первую помощь пешеходу, попавшему под колеса автомобиля

Анастасия Мериакри
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Вечером 25 августа в Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции, пострадавшему была своевременно оказана первая медицинская помощь до прибытия бригады скорой помощи.

По предварительным данным, около 22:50 вблизи дома № 18 по улице Чкалова 23-летний местный житель, управлявший автомобилем Skoda Octavia, совершил наезд на 56-летнего мужчину. Сотрудники Отдельного специализированного батальона ДПС УМВД России по Рязанской области прибыли на место происшествия раньше других экстренных служб. Осмотрев пострадавшего, автоинспекторы поняли, что ему требуется неотложная медицинская помощь.

Воспользовавшись специальной укладкой для оказания первой помощи, которая имеется в каждом патрульном автомобиле Госавтоинспекции в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», стражи порядка обработали и перевязали раны пешехода. Это позволило защитить повреждения от попадания грязи и предотвратить риск инфицирования.

Вскоре на место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Врачи оценили состояние пострадавшего и доставили его в ближайшую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

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