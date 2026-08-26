Павел Малков раскрыл подробности ночной атаки БПЛА на Рязанскую область

Губернатор Павел Малков раскрыл подробности ночной атаки дронов ВСУ на Рязанскую область. Ночью 26 августа в регионе объявляли опасность налёта, работала ПВО.

По словам Малкова, были сбиты три беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Всего, согласно сводке Минобороны РФ, над регионами России перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Кроме Рязанской области, их сбивали над над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областей, над Помосковьем, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Напоминаем рязанцам, как вести себя в случае налёта дронов противника:

не подходите к окнам, во время атаки укройтесь в помещении, так как находиться на улице в этот период крайне небезопасно;

во время налёта нужно находиться в помещениях без окон. Дома можно укрыться в коридоре, в кладовой, в ванной комнате или в туалете;

при срабатывании систем оповещения (сирен) не паникуйте и следуйте положенным правилам.

В Рязанской области действует строжайший запрет на съёмку и публикацию полётов дронов, последствий атак и работы ПВО. Выкладывая такие фото и видео в Сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. Кроме того, развязываете ему руки в плане осуществления всевозможных информационных вбросов. Опубликованный вами же контент может быть использован для того, чтобы посеять панику среди людей. Ориентируйтесь на официальные источники информации, не реагируйте на фейковую информацию и не распространяйте её.

Нарушителям регионального запрета грозят серьёзные административные штрафы.

Если вы увидели обломки БПЛА, отойдите от них на безопасное расстояние. Сообщите о находке по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте обломки руками!