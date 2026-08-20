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Происшествия

В ДТП с мотоциклом и легковушкой в центре Рязани пострадала 29-летняя байкерша

Олеся Чугунова
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Во вторник, 18 августа, в центре Рязани произошло столкновение мотоцикла и автомобиля, в результате которого пострадал человек. Инцидент случился у дома №16 на улице Новослободской.

По предварительным данным, 29-летняя жительница Рязани за рулём мотоцикла «Ямаха» совершила столкновение с легковым автомобилем «Шевроле». В результате аварии женщина-мотоциклист получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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