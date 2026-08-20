Жалобы рязанцев на вонь от горящих покрышек дошли до Бастрыкина

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы рязанцев о вони, которая распространяется от горящих покрышек. Информацию опубликовал пресс-центр СК.

На проблему обратили внимание жители микрорайона Семчино. Они рассказали, что в течение продолжительного времени около зданий и медучреждений на улице Княжье Поле, неизвестные сжигают покрышки. Распространяется вонь, от которой люди чувствуют себя плохо.

В СУ СКР по Рязанской области по данному факту проводится проверка. Руководителю регионального ведомства Олегу Васильеву поручено доложить результатах и принятом решении.