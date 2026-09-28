Судья. Изображение сгенерировано нейросетью
Происшествия

Курьер мошенников осужден на 2,5 года за хищение 1,5 млн рублей у рязанки

Анастасия Мериакри
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Московский районный суд города Рязани вынес обвинительный приговор 21-летнему мужчине, который действовал в составе организованной группы телефонных мошенников. Подсудимый признан виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину и в особо крупном размере.

Как установило следствие, в июле 2026 года молодой человек прибыл в Рязань из соседнего региона, чтобы выполнить роль «курьера» в преступной схеме. Его соучастники, личности которых на данный момент не установлены, звонили местной жительнице и представлялись сотрудниками государственных органов.

Злоумышленники сообщили женщине заведомо ложную информацию о том, что ее сбережения якобы пытаются похитить другие мошенники. Для сохранения средств «потерпевшей» предложили обналичить накопления и передать их «курьеру» для зачисления на «безопасный счет». Доверчивая рязанка поверила в легенду и передала курьеру 1,5 миллиона рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и все обстоятельства дела, назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд принял решение о конфискации мобильного телефона осужденного, который использовался им в качестве средства совершения преступления. Устройство обращено в собственность государства.

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