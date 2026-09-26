Курьер мошенников из Москвы похитил у рязанской пенсионерки 3 миллиона рублей

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» пресекли деятельность звена телефонных мошенников, задержав их посредника. Злоумышленник попытался вывезти у 75-летней жительницы поселка Шилово 3 миллиона 195 тысяч рублей.

По данным следствия, неизвестные злоумышленники связались с пожилой женщиной по телефону. Используя методы психологического давления, они убедили жертву в том, что ее сбережения находятся под угрозой, и вынудили обналичить крупную сумму. Деньги пенсионерка должна была передать прибывшему курьеру якобы для перевода на «безопасный резервный счет».

Однако, отдав пакет с деньгами незнакомцу, потерпевшая почти сразу осознала, что стала жертвой обмана, и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Благодаря оперативным действиям полиции, получившей подробное описание внешности подозреваемого и его автомобиля, 26-летнего жителя Москвы удалось задержать прямо в поселке Шилово, не дав ему скрыться и перевести средства сообщникам.

По предварительной информации, молодой человек нашел в мессенджере объявление о «легком заработке» и согласился стать курьером по доставке похищенных денег. На арендованном автомобиле он приехал в Шиловский район, забрал наличные и планировал оставить себе оговоренный процент, а остальное передать куратору.

Следователь возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.