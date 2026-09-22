Над Рязанской областью ночью сбили беспилотник, пострадавших нет

Ночью 22 сентября силы ПВО уничтожили один беспилотник над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал глава региона в соцсетях.
Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 297 беспилотников самолетного типа.
Атака затронула сразу 13 областей и Республику Крым. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской и Тамбовской областями, а также над Ульяновской областью.