В Рязани зарегистрировали рождение королевской двойни

В отделе ЗАГС по Рязани и Рязанскому району 21 сентября торжественно зарегистрировали рождение королевской двойни. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Отцу малышей вручили первые документы детей, свидетельства о рождении сына и дочери. Вместе с ними родителям передали памятные знаки «Родившемуся на Рязанской земле». С появлением двойни семья получила статус многодетной.

В управлении ЗАГС Рязанской области поздравили родителей с двойным счастьем. «Желаем вам сил, терпения, рукам выносливости, сердцу, огромного запаса любви. Пусть близнецы растут здоровыми, дружными друг с другом и старшей сестрой», — говорится в поздравлении ведомства.

Судя по тексту поздравления, в семье теперь трое детей, новорожденные близнецы и старшая сестра.

«Королевская двойня» — это разнополые близнецы, то есть мальчик и девочка, которые родились у одной матери в результате одной беременности. К генетике монархов это название не имеет прямого отношения, но связано с красивой исторической легендой.

По одной из версий, термин появился в монарших семьях. В те времена передача власти происходила по мужской линии. Если родились два мальчика, это грозило борьбой за престол и расколом в семье. Если же появлялись две девочки, то передавать власть было некому. А вот рождение мальчика и девочки решало проблему: сын становился наследником, а дочь можно было выгодно выдать замуж, укрепив политические связи. Поэтому такое событие воспринималось как настоящий подарок судьбы, благословение свыше.