Рязанские музыканты сыграли свадьбу после признания в любви на берегу Босфора

Очередная красивая история любви прозвучала в стенах рязанского ЗАГСа. Руководитель регионального управления Елена Сорокина поделилась историей молодоженов Егора и Татьяны, чьи отношения зародились на почве общей страсти к искусству.

Молодые люди познакомились в Рязанском музыкальном колледже, где учились на одном отделении. Егору потребовалось немало времени и упорства, чтобы завоевать сердце Татьяны. Однако их объединяли не только занятия: схожее отношение к жизни, общий круг общения и, конечно, безграничная любовь к музыке постепенно переросли в глубокое и настоящее чувство.

Сегодня молодые люди вместе уже восемь лет. Окончив колледж, они не только сохранили отношения, но и создали собственный творческий союз. Егор и Татьяна стали основателями музыкальной группы «Вечёрка», которая хорошо известна в Рязани и регулярно выступает на крупных городских и областных мероприятиях.

Предложение руки и сердца Егор сделал в лучших традициях творческой натуры. Для этого знаменательного события он организовал романтическое путешествие на побережье Босфора, сделав предложение возлюбленной в символичном месте, где встречаются Европа и Азия.

Поздравляя пару, руководитель ЗАГСа пожелала молодоженам, чтобы их жизнь всегда была наполнена музыкой, в том числе той уникальной, что рождается внутри крепкой семьи, и чтобы они оставались друг для друга неиссякаемым источником вдохновения.