Более 2000 растений высадили в парке у Черезовских прудов в Рязани

Глава администрации Рязани Борис Ясинский сообщил, что наступает пора для работ по озеленению. В парке у Черезовских прудов высадили больше 2000 растений. Проект реализовали ландшафтные архитекторы при поддержке компании Greenworks.

Начиная с 2024 года компания развивает программу частно-государственного партнёрства. В её рамках дизайнеры создают проекты озеленения и совместно с городскими администрациями воплощают их в жизнь. География сотрудничества уже охватывает более 30 городов — от Калининграда до Якутска. Примечательно, что этот проект добрался и до Рязани.

Для местного парка специалисты разработали композицию из деревьев и кустарников, учитывая особенности местных природных условий. Она продумана так, чтобы радовать глаз в любое время года. Весной здесь будет цвести спирея Вангутта, а летом внимание привлечёт дёрен с пёстрой листвой. Этих кустарников разных сортов высажено более 1450 штук. Они формируют основной зелёный массив. Осенью растения окрасятся в жёлто-багряные тона, а зимой украшением станут вечнозелёные сосны. Именно они вместе с быстрорастущей ивой задают основу композиции. Дополнит красоту мискантус, сохраняющий декоративность с весны до поздней зимы.