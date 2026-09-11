Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых осенью ждут колоссальные перемены

Наступающая осень станет периодом глобальной трансформации для многих людей, однако для представителей трех знаков зодиака этот сезон приготовил по-настоящему судьбоносные события. Астролог Тамара Глоба уверена, что именно Овны, Раки и Водолеи столкнутся с испытаниями, которые в итоге откроют перед ними новые горизонты и подарят бесценный жизненный опыт.

Овен: Карьерные риски и возвращение прошлого

Для огненных Овнов ближайшие месяцы станут временем непростых, но крайне интересных перемен в профессиональной сфере. Звезды сулят предложения, связанные с определенной долей риска, однако именно смелость поможет Овнам совершить мощный рывок в развитии и достичь успеха. В личной жизни астролог предрекает либо неожиданный всплеск страсти в текущем союзе, либо возвращение человека из прошлого. Главный совет для этого знака — оставаться открытым новому и безоговорочно доверять своей интуиции.

Рак: Финансовый рост и проверка чувств на прочность

Эта осень станет для Раков периодом раскрытия скрытых внутренних талантов и решительных новых шагов. В финансовой сфере возможны приятные сюрпризы и улучшение положения, однако эксперты настоятельно рекомендуют подходить к любым крупным тратам с максимальной взвешенностью и осторожностью. На личном фронте отношениям предстоит пройти своеобразную проверку на прочность. По словам Тамары Глобы, это испытание не разрушит союз, а, напротив, поможет партнерам глубже понять свои чувства и сделать связь по-настоящему крепкой.

Водолей: Внутренняя трансформация и судьбоносные встречи

Представителей воздушной стихии осенью ждут серьезные внутренние перемены. Водолеям предстоит пересмотреть свои жизненные цели и устоявшиеся взгляды на мир, что неизбежно отразится как на рабочей, так и на личной сфере. У них резко усилится стремление к независимости и самостоятельности. При этом астролог предостерегает от импульсивных решений: разрывать старые связи стоит только при наличии действительно веских причин. Вместо этого осень подарит Водолеям знакомства с людьми, которые сыграют ключевую роль в их будущем.

По мнению астролога, любые осенние испытания для этих трех знаков являются не наказанием, а трамплином для перехода на качественно новый жизненный уровень.

По материалам «Про город«