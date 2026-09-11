Названы самые высокооплачиваемые вакансии в ритейле и общепите России

Аналитики сервиса «Авито Подработка» изучили рынок временной занятости и определили самые высокооплачиваемые направления в российском ритейле и общепите. Лидером по уровню дохода за одну смену стала доставка заказов на велосипеде.

Согласно данным исследования, средняя продолжительность рабочей смены в этих сферах составляет около 9 часов. За это время исполнители могут рассчитывать на следующий средний доход:

Доставка заказов на велосипеде: 7 749 рублей (абсолютный лидер рейтинга).

7 749 рублей (абсолютный лидер рейтинга). Доставка заказов пешком: 5 960 рублей.

5 960 рублей. Уборка помещений: 4 864 рубля.

4 864 рубля. Мойка посуды и инвентаря: 4 641 рубль.

4 641 рубль. Погрузка и разгрузка товара, а также помощь в прикассовой зоне: по 4 611 рублей.

по 4 611 рублей. Выкладка товара: 4 604 рубля.

4 604 рубля. Сборка заказов: 4 364 рубля.

В среднем по основным направлениям подработки в этих секторах заказчикам предлагалось вознаграждение в размере 4 855 рублей за выход.

Эксперты объясняют высокие ставки спецификой труда. Большинство задач в ритейле и общепите требуют постоянного нахождения на ногах, работы в высоком темпе и концентрации без длительных перерывов. Курьерам необходимо успевать закрывать заказы в дедлайны, работникам кухни — справляться с непрерывным потоком, а клинерам — поддерживать идеальную чистоту при высокой загруженности заведения.

Для студентов и молодых специалистов такая подработка становится быстрым способом накопить на личные цели. При среднем заработке около 5 тысяч рублей за смену новые наушники можно приобрести всего за 2–3 выхода, смартфон — за 8–12 смен, а ноутбук — за 16–20.

Помимо финансового бонуса, временная занятость дает бесценный первый опыт работы, помогает развить самостоятельность, получить новые профессиональные навыки и расширить круг знакомств.

Дмитрий Королев, старший директор сервиса «Авито Подработка», отмечает взаимную выгоду такого формата: