Названы самые высокооплачиваемые вакансии в ритейле и общепите России

Аналитики сервиса «Авито Подработка» изучили рынок временной занятости и определили самые высокооплачиваемые направления в российском ритейле и общепите. Лидером по уровню дохода за одну смену стала доставка заказов на велосипеде.
Согласно данным исследования, средняя продолжительность рабочей смены в этих сферах составляет около 9 часов. За это время исполнители могут рассчитывать на следующий средний доход:
- Доставка заказов на велосипеде: 7 749 рублей (абсолютный лидер рейтинга).
- Доставка заказов пешком: 5 960 рублей.
- Уборка помещений: 4 864 рубля.
- Мойка посуды и инвентаря: 4 641 рубль.
- Погрузка и разгрузка товара, а также помощь в прикассовой зоне: по 4 611 рублей.
- Выкладка товара: 4 604 рубля.
- Сборка заказов: 4 364 рубля.
В среднем по основным направлениям подработки в этих секторах заказчикам предлагалось вознаграждение в размере 4 855 рублей за выход.
Эксперты объясняют высокие ставки спецификой труда. Большинство задач в ритейле и общепите требуют постоянного нахождения на ногах, работы в высоком темпе и концентрации без длительных перерывов. Курьерам необходимо успевать закрывать заказы в дедлайны, работникам кухни — справляться с непрерывным потоком, а клинерам — поддерживать идеальную чистоту при высокой загруженности заведения.
Для студентов и молодых специалистов такая подработка становится быстрым способом накопить на личные цели. При среднем заработке около 5 тысяч рублей за смену новые наушники можно приобрести всего за 2–3 выхода, смартфон — за 8–12 смен, а ноутбук — за 16–20.
Помимо финансового бонуса, временная занятость дает бесценный первый опыт работы, помогает развить самостоятельность, получить новые профессиональные навыки и расширить круг знакомств.
Дмитрий Королев, старший директор сервиса «Авито Подработка», отмечает взаимную выгоду такого формата:
«Платформенная занятость помогает бизнесу быстрее закрывать временную потребность в людях, а исполнителям — находить дополнительные возможности для заработка без привязки к постоянному графику. Многие задачи не требуют специальной квалификации, поэтому начать подрабатывать можно без опыта. Формат временной занятости позволяет компаниям привлекать людей именно на те периоды, когда они нужны, а исполнителям — выбирать подходящие смены и получать дополнительный доход».