Фото Рязанской городской Думы
Общество

Татьяна Панфилова провела личный прием граждан

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Глава муниципального образования Татьяна Панфилова встретилась с жителями округа №13 в рамках личного приема. Основной темой обсуждения стало благоустройство территорий. В решении поднятых вопросов приняли участие префект Московского района Сергей Горбунов и руководители профильных управлений горадминистрации. Все поступившие обращения взяты под контроль.

Одной из главных тем стал ремонт дорог. Жительница улицы Октябрьской пожаловалась на состояние проезда к детскому саду №76. Представители администрации заверили, что ямочный ремонт здесь выполнят уже в текущем году.

Также обсуждался ремонт дороги на улице Дачной в Канищево. К диалогу подключился депутат городской Думы Максим Гармашев. Принято решение в кратчайшие сроки провести грейдирование проезжей части, чтобы ликвидировать аварийные участки. Заявителям также разъяснили, что уложить асфальт можно через программу поддержки местных инициатив, и рассказали об условиях участия в ней.

Еще одна жительница микрорайона попросила установить новый остановочный павильон на улице Пирогова вместо демонтированного. Этот вопрос планируют закрыть до конца года.

Помимо этого, в ходе приема поднимались вопросы благоустройства общественных зон, опиловки деревьев, ремонта кровли многоквартирного дома и социальной помощи. Все обращения в ближайшее время проработают совместно с профильными подразделениями.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в ритейле и общепите России
Следующая статья
Comedy Club провел фестиваль на высоте 560 метров над уровнем моря с Бузовой и Шаляпиным

Популярные материалы

Новости России

Военный эксперт объяснил, как дроны ВСУ долетели до ХМАО и откуда их запускают

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что современные беспилотники противника обладают значительной дальностью полета.
Новости России

В Дагестане БПЛА атаковали Махачкалу: что известно

После падения фрагментов БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы.
Новости России

Интересные артефакты обнаружили при поиске семьи Усольцевых в Красноярском крае

В зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили «интересные артефакты». Об этом рассказал глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
Новости России

В Новороссийске после атаки украинских БПЛА повреждены 576 квартир

По последним данным, в предварительные списки на получение денежных компенсаций уже включено 1232 человека.
Все события Рязани и области

В Госдуме назвали сроки новых переговоров России, США и Украины

Трехсторонний переговорный процесс может возобновиться в Абу-Даби. Юрий Ушаков сообщил о контактах, Алексей Чепа назвал возможные сроки встречи.
Темы
Армия и СВО

Рязанские волонтеры получили новое оборудование для пошива экипировки бойцам СВО

Рязанское движение «Шьём для наших» значительно расширяет производственные возможности.
Общество

В Рязани оштрафовали 23 нарушителей за земляные работы без разрешения

С начала года в Рязани к административной ответственности привлекли 23 нарушителя, которые проводили земляные работы на территории общего пользования без необходимого разрешения.
Общество

Павел Малков напомнил о трудовом подвиге рязанцев в годы Великой Отечественной войны

Ровно три года назад, 11 сентября, Рязань получила почетное звание «Город трудовой доблести».
Общество

В Рязани продолжаются рейды по закрашиванию надписей о наркотиках

В Рязани продолжается активная работа по выявлению и ликвидации надписей пронаркотического содержания.
Общество

Павел Малков обсудил с жителями Спасского округа модернизацию водоснабжения и развитие педколледжа

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с жителями Спасского округа.
Общество

Сбер разработал новую reasoning-нейросеть, которая уже доступна пользователям и разработчикам

Сбер представил GigaChat 3.5 Reasoning — новую флагманскую мультимодальную нейросеть с режимом рассуждений.
Общество

Павел Малков сообщил об открытии обновлённой Спасской детской школы искусств

В Спасске после капитального ремонта открылась детская школа искусств.
Культура и события

Рязанская лига КВН знакомит зрителей с участниками предстоящих игр

Официальная Рязанская лига КВН продолжает знакомить болельщиков с командами, которые выступят в 1/4 финале и на музыкальном фестивале «Поющий косопуз».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье