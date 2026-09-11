Татьяна Панфилова провела личный прием граждан

Глава муниципального образования Татьяна Панфилова встретилась с жителями округа №13 в рамках личного приема. Основной темой обсуждения стало благоустройство территорий. В решении поднятых вопросов приняли участие префект Московского района Сергей Горбунов и руководители профильных управлений горадминистрации. Все поступившие обращения взяты под контроль.

Одной из главных тем стал ремонт дорог. Жительница улицы Октябрьской пожаловалась на состояние проезда к детскому саду №76. Представители администрации заверили, что ямочный ремонт здесь выполнят уже в текущем году.

Также обсуждался ремонт дороги на улице Дачной в Канищево. К диалогу подключился депутат городской Думы Максим Гармашев. Принято решение в кратчайшие сроки провести грейдирование проезжей части, чтобы ликвидировать аварийные участки. Заявителям также разъяснили, что уложить асфальт можно через программу поддержки местных инициатив, и рассказали об условиях участия в ней.

Еще одна жительница микрорайона попросила установить новый остановочный павильон на улице Пирогова вместо демонтированного. Этот вопрос планируют закрыть до конца года.

Помимо этого, в ходе приема поднимались вопросы благоустройства общественных зон, опиловки деревьев, ремонта кровли многоквартирного дома и социальной помощи. Все обращения в ближайшее время проработают совместно с профильными подразделениями.