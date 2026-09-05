Сбер выпустил молодежную карту с автографом Вани Дмитриенко

Сбер представил лимитированную коллекцию дизайнов Молодёжной СберКарты с почерком и автографом певца Вани Дмитриенко. Карты появились в рамках проекта к выходу нового трека артиста «Почерк». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Дмитриенко лично участвовал в создании дизайнов. Один из вариантов карты с его автографом и рукописной цитатой появился в сниппете будущего клипа.

Ещё один дизайн связан с песней «Настоящая». Его выбрали подписчики певца и Сбера. При этом коллекция на этом не заканчивается. Артист анонсировал ещё одну секретную карту, но её внешний вид и эффект пока держат в тайне.

Молодёжная СберКарта предназначена для клиентов от 14 до 24 лет. Выбрать лимитированный дизайн и оформить карту можно в СберБанк Онлайн или на сайте Сбера.

В честь запуска коллекции Сбер разыграет 10 млн бонусов Спасибо: тысяча победителей получит по 10 тысяч бонусов. Чтобы принять участие, новым клиентам нужно оформить Молодёжную СберКарту и до 15 октября совершить покупки по ней на общую сумму от 8 тысяч рублей. Действующим клиентам достаточно присоединиться к акции в СберБанк Онлайн и потратить по карте такую же сумму.