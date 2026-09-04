Трусова превзошла свой олимпийский результат в первом старте за 4,5 года

Александра Трусова получила 74,92 балла за короткую программу на турнире Kinoshita Group Cup в Токио. Это выше её результата на Олимпиаде-2022 в Пекине, где фигуристка набрала 74,60 балла. Об этом пишет «Чемпионат».

Для уроженки Рязани этот прокат стал первым международным выступлением за 4,5 года. Российская фигуристка чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройных лутца и тулупа.

По итогам короткой программы Трусова заняла четвертое место. Выше неё расположились японки Ами Накаи и Мао Симада, а также россиянка Камилла Нелюбова.

Накаи стала первой с результатом 80,27 балла. Симада набрала 78,83. Нелюбова, исполнившая тройной аксель, получила 76,08 балла. Ещё одна россиянка, Анна Фролова, занимает пятое место с 73,66 балла.

После выступления Трусова рассказала о своём состоянии перед выходом на лёд. По словам фигуристки, в день проката она почти не могла есть и постоянно думала о предстоящем выступлении.

«Меня отключает от обычной жизни, когда я на льду. Каждый раз выхожу и удивляюсь, что у меня есть ребёнок», — сказала Трусова, которую цитирует «Чемпионат».

Фигуристка призналась, что во время выступления не думает о семье и полностью сосредоточена на прокате. При этом её сын сейчас находится вместе с ней в Японии.

В произвольной программе Трусова получит возможность улучшить свою позицию в итоговом протоколе турнира.

В соцсетях Трусова опубликовала фото со льда и призналась: «Первое платье без страз за всю мою карьеру!».