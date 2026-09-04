Милош Бикович и Юлия Пересильд сыграли жителей скрытой Москвы в сериале «Тайный город»

Премьера мистического экшена «Тайный город» (16+) состоится 23 ноября на ТНТ и «Кинопоиске». Восьмисерийный сериал расскажет о древних цивилизациях, которые живут в современной Москве по собственным законам.

В центре истории окажется Артём, которого сыграл Олег Савостюк. Молодой человек случайно становится свидетелем загадочного происшествия и узнаёт о другой стороне столицы, скрытой от обычных жителей.

Расследовать случившееся поручают опергруппе под руководством принципиального подполковника Андрея Корнилова. Его роль исполнил Алексей Гуськов.

По сюжету в Москве существуют три древних дома. Дом Навь обосновался в районе Сити, Людь занимает Зарядье, а Чудь расположилась у Северного речного вокзала. Между ними сохраняется хрупкое равновесие.

Лидеров трёх домов сыграли Юрий Колокольников, Юлия Пересильд и Андрей Мерзликин. В сериале появится и загадочный Любомир в исполнении Лео Канделаки.

В актёрский состав вошли Милош Бикович, Диана Пожарская, Мария Андреева, Евгений Чебатков, Павел Чинарёв, Кирилл Кяро, Денис Шведов, Иван Добронравов, Иван Охлобыстин, Александра Ревенко, Игорь Верник и Сергей Шакуров.

Создатели задействовали узнаваемые места Москвы. Съёмки проходили в МГУ, сталинской высотке на Кудринской площади, Даниловском рынке, бизнес-квартале «Арма», англиканской церкви Святого Андрея и других локациях.

Часть масштабных декораций специально построили на кинозаводе «Москино». В кадре появятся и интерьеры Dominion Tower, созданные по проекту архитектора Захи Хадид, а также пространство ночного клуба TAU.

«Тайный город» выйдет с возрастным рейтингом 16+. Новые серии будут появляться с 23 ноября с понедельника по четверг, по одному эпизоду в день. Всего зрителей ждут восемь серий.