В Рязани после вмешательства прокуратуры отремонтировали дороги на двух улицах

В Рязани устранили выбоины на улице Гражданской и 1-м Совхозном проезде. Ремонт провели после проверки прокуратуры Советского района, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуроры проверили, как в городе содержат автомобильные дороги. На двух участках дорожное покрытие имело повреждения, размеры которых превышали допустимые нормы. Выбоины создавали угрозу безопасности водителей и других участников движения.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани.

Городские службы устранили выявленные нарушения. На указанных участках провели ямочный ремонт.