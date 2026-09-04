Рязанцам напомнили об учете птицы и кроликов

Владельцам личных подсобных хозяйств в Рязанской области необходимо поставить на учет домашнюю птицу и кроликов, если в хозяйстве содержится больше 10 голов. Сделать это нужно в федеральной государственной информационной системе «ВетИС» через компонент «Хорриот». Об этом сообщается на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Требование касается и владельцев оленей и верблюдов. Их регистрируют независимо от количества животных.

Обязательный учет животных в России ввели поэтапно. Базовые требования закрепил Федеральный закон №221-ФЗ от 28 июня 2022 года, который вступил в силу 1 сентября 2023 года. Правила учета и перечень животных утвердило правительство в постановлении №550 от 5 апреля 2023 года.

Птицу и кроликов можно маркировать группой. В таком случае уникальный номер присваивают всей группе, а средство идентификации, например табличку с номером, размещают на помещении, где содержатся животные.

Оленей и верблюдов маркируют индивидуально. Для этого можно использовать обычные или электронные бирки, микрочипы, ошейники и другие средства идентификации.

Как пояснили специалисты, после маркировки владелец должен в течение пяти рабочих дней передать сведения об учтенных животных тому, кто занимается регистрацией. Обычно этим занимается государственная ветеринарная служба региона или районная ветеринарная станция. Внести данные может и ветеринар или зоотехник с доступом к «Хорриот».

Перед обращением в ветслужбу владельцу необходимо уточнить, зарегистрировано ли место содержания животных в компоненте «Цербер», нужна ли предварительная запись и потребуется ли получить уникальный номер средства маркирования.

Учет проводят бесплатно. Маркировать животных владельцы могут самостоятельно либо с помощью специалистов.

Требования связаны с ветеринарной безопасностью. Точная информация о количестве животных помогает выявлять источники заразных заболеваний, отслеживать пути их распространения и планировать вакцинацию.

Для сельскохозяйственной птицы это особенно важно: домашние куры, утки и другая птица могут контактировать с дикими пернатыми, которые способны переносить опасные инфекции. Данные об их количестве позволяют ветслужбе заранее рассчитывать необходимый объем вакцин и препаратов для профилактических обработок.