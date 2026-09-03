Легализация криптовалюты в России официально состоялась — ключевые моменты

Госдума 21 июля 2026 года приняла во втором и третьем чтениях федеральный закон «О цифровой валюте и цифровых правах». Это событие ознаменовало официальную легализацию оборота криптовалюты в России. Документ признает цифровую валюту имуществом, вводит лицензирование участников рынка и четкие правила, которые начнут действовать с 1 сентября 2026 года с переходным периодом до июля 2027 года.

Что изменилось в правовом статусе

Теперь криптовалюта имеет четкий юридический статус. Она рассматривается как имущество и одновременно как валютная ценность. Это позволяет защищать права владельцев в суде, использовать активы в наследовании, дарении и других гражданско-правовых сделках.

Важно понимать: внутри страны криптовалюту по-прежнему нельзя использовать для оплаты товаров, работ или услуг. Запрет сохраняется, чтобы не подрывать позиции рубля. Однако закон открывает легальные возможности для инвестиций и хранения. Вы можете владеть, покупать и продавать криптовалюту через регулируемых посредников – это главное нововведение.

Участники рынка и инфраструктура

Закон определяет закрытый круг профессиональных участников. Сделки будут проходить через организованные площадки – биржи. Хранением и учетом займутся цифровые депозитарии – это могут быть существующие депозитарии, прошедшие специальную аккредитацию ЦБ с повышенными требованиями к безопасности и технологиям.

Брокеры и управляющие компании выступят посредниками для инвесторов. Появятся и новые игроки – криптообменники, которые смогут обменивать безналичную фиатную валюту на криптовалюту и обратно. Все они должны получить лицензию от Банка России, соблюдать требования к капиталу, противодействию отмыванию доходов и защите данных.

Такая структура снижает риски для обычных людей и выводит рынок из серой зоны. Вы больше не будете зависеть только от зарубежных платформ с их неопределенным статусом. Более подробно о требованиях к лицензированным участникам рынка и ключевых изменениях в регулировании можно прочитать в материале на аналитическом портале Profinvestment.com.

Возможности для бизнеса и международных расчетов

Особое внимание уделено трансграничным операциям. Закон разрешает использовать криптовалюту для международных расчетов, особенно в условиях санкционного давления. Это важный инструмент для экспортеров и импортеров, который помогает обходить некоторые ограничения традиционной банковской системы.

Майнинг также вписывается в легальное поле при соблюдении соответствующих норм. Компании, занимающиеся добычей, смогут работать прозрачно, платить налоги и привлекать инвестиции.

Для физических лиц вводятся лимиты в зависимости от квалификации инвестора. Неквалифицированные инвесторы смогут начинать с относительно небольших сумм после тестирования знаний. Квалифицированные – получат больший доступ. Это разумный подход, который защищает людей от чрезмерных рисков.

Налогообложение и отчетность

Прибыль от операций с криптовалютой облагается НДФЛ – 13% или 15% при превышении определенного порога. Вы обязаны самостоятельно декларировать доходы, но теперь это можно делать в прозрачном правовом поле.

Рекомендация: ведите учет операций с самого начала. Используйте специализированное ПО или сервисы, которые формируют отчеты для ФНС. Это поможет избежать штрафов и упростит жизнь при возможных проверках.

Риски и рекомендации для вас

Несмотря на легализацию, рынок остается волатильным. Криптовалюта – это не стабильный депозит, а высокорисковый актив.

Что стоит делать:

Проходите тестирование и определяйте свой статус инвестора перед крупными вложениями.

Работайте только с лицензированными российскими посредниками – проверяйте реестры ЦБ.

Диверсифицируйте портфель и не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять.

Храните ключи доступа в безопасных местах, используйте холодные кошельки.

Следите за обновлениями регуляции – переходный период позволит адаптироваться.

Закон не решает все проблемы мгновенно, но создает фундамент для цивилизованного рынка. Он защищает права добросовестных участников и одновременно вводит контроль, чтобы минимизировать злоупотребления.

В итоге вы получаете возможность легально участвовать в глобальном цифровом экономическом пространстве, сохраняя связь с российской юрисдикцией. Это шаг вперед для экономики страны и удобство для инвесторов. Главное – подходить к делу осознанно, с пониманием рисков и соблюдением правил.