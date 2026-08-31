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Новости России

Российские военные нанесли удар по складам с БПЛА в Киеве

Анастасия Мериакри
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Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по объектам военной логистики в столице Украины. Как сообщает Министерство обороны РФ, целью атаки стали помещения, использовавшиеся для сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов.

Согласно официальному сообщению ведомства, поражение было нанесено вечером 31 августа с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. Целью стали складские помещения предприятия ООО «Вест Гейт Логистик», расположенного в Киеве.

По данным российского военного ведомства, на территории данного объекта осуществлялась сборка, а также хранение БПЛА самолетного типа большой и средней дальности, которые задействованы в интересах Вооруженных сил Украины.

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