В Рязани эвакуировали 46 неправильно припаркованных элетросамокатов за неделю

Администрация Рязани продолжает активную работу по наведению порядка со средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Глава города Борис Ясинский сообщил, что в городе регулярно эвакуируют электросамокаты и электровелосипеды, оставленные в неположенных местах, уделяя особое внимание историческому центру.

По словам Ясинского, эта мера необходима для сохранения архитектурного облика города и обеспечения безопасности пешеходов. Процесс выстроен системно: административно-техническая инспекция фиксирует каждое нарушение с помощью фото, составляет соответствующие акты, после чего техника принудительно перемещается на специальную площадку МКУ «Техобеспечение».

Только за прошлую неделю было выявлено и оформлено 46 фактов неправильной парковки СИМ.

Основными «точками притяжения» для недобросовестных райдеров стали центральные улицы и популярные зоны отдыха. Нарушения были зафиксированы на улицах Свободы, Горького, Ленина и Соборной, а также в Кремлёвском сквере, Верхнем парке и Нижнем городском саду.

В администрации города отдельно подчеркнули, что в историческом центре, а также в ряде парков и скверов Рязани действует полный запрет не только на хаотичную парковку, но и на саму езду на электросамокатах и электровелосипедах. Это ограничение введено в первую очередь для комфорта пешеходов и снижения уровня травматизма в местах массового скопления людей.

Власти призывают пользователей СИМ уважать правила парковки и выбирать для катания специально отведенные зоны, чтобы не создавать помех горожанам и не рисковать конфискацией своего транспорта.