Офицер рассказал, откуда украинские дроны атаковали Петербург

Беспилотники ВСУ, пытавшиеся в воскресенье атаковать Петербург, могли лететь на Северную столицу со стороны Прибалтики, рассказал в беседе с «АиФ» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В ночь на 30 августа системы ПВО нейтрализовали более 60 дронов над Ленинградской областью. Из-за падения обломков БПЛА в районе промышленной зоны в Киришах возник пожар.

«Вполне вероятно, что (беспилотники. — Прим. Ред.) могли лететь со стороны Финского залива, Прибалтики. Там были уже случаи, дроны падали на тех территориях», — отметил Дандыкин.

По его мнению, летательные аппараты могли запустить в Сумской или Черниговской областях. С высокой долей вероятности они шли через Псковскую и Новгородскую области.

Собеседник издания подчеркнул, что противник запускает дроны в ближайших приграничных регионах Украины. В частности, для нанесения ударов по Ростовской области он задействует территории в Харьковской области и в районах Запорожской, контролируемых ВСУ.