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Новости России

Жена мужчины, пропавшего в районе поиска Усольцевых, раскрыла причину его смерти

Никита Рязанцев
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Мужчина, пропавший в парке «Ергаки» в Красноярском крае, мог не рассчитать свои силы, отправившись домой в одиночку, рассказала «АиФ» его жена.

Семейная пара принимала участие в туристическом походе вместе с группой. В тот же день мужчина резко изменил планы и решил самостоятельно пойти домой. Вскоре после этого он перестал выходить на связь.

Тело туриста нашли 26 августа в 300 метрах от трассы. По предварительной версии, причиной его смерти стало переохлаждение. Собеседница издания подчеркнула, что у ее мужа были вредные привычки.

«он выпивал, мог не рассчитать. В походы ездили каждый год, он опытный. В тайге вырос, в прошлом году гидом предлагали стать даже. С собой были все вещи: и спальник, и термобелье, так что не замерз бы точно», — рассказала его супруга.

Интерес к этому происшествию усилился из-за того, что семьи Усольцевых изчезла в той же местности 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.

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