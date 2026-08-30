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Новости России

В Ростове-на-Дону студент-медик спас девочку, раненную БПЛА

Никита Рязанцев
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Студент пятого курса Ростовского медицинского университета спас девочку, раненную при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону, пишет «Российская газета».

Ее мама рассказала, что молодой человек первым пришел на помощь, заметив прилет и взрыв беспилотника. Он прибежал к пострадавшей, наложил ей жгут и отвез пациентку в больницу на своем автомобиле.

«По дороге связался с врачами, и по прибытии, минуя все проволочки, нам сразу начали оказывать помощь. Я никому не пожелаю пережить то, что выпало нам в ту ночь», — пояснила женщина.

Выяснилось, что студент ранее работал санитаром в реанимационном отделении областной клинической больницы. Это позволило ему оказать первую помощь девочке в критически важные минуты.

Сейчас она находится в больнице, к лечению привлекли консилиум медиков из федерального детского центра, при необходимости врачи готовы принять пациентку.

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