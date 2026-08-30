Ортопед рассказал, как увеличить рост на три сантиметра

Рост человека может уменьшится из-за нагрузки на позвоночник в течение дня, восстановить естественную высоту позвоночного столба поможет простое вытяжение, рассказал «АиФ» ортопед Андрей Литвиненко.

Он пояснил, что к вечеру реальный рост может быть на два-три сантиметра меньше, чем сразу после пробуждения. Дело в том, чтобы в вертикальном положении межпозвоночные диски сжимаются под тяжестью тела.

Специалист посоветовал россиянам чаще висеть на турнике. Благодаря этому упражнению позвонки перестают давить друг на друга, а расстояние между ними увеличивается.

«Повисев, получается, что мы распрямляем позвоночный столб, увеличиваем расстояние между позвонками. То есть, в принципе, полезно», — отметил Литвиненко.

Врач подчеркнул, что это дает не только визуальный эффект увеличения роста, но и снимает усталость спины. При этом процедура вытяжения должна быть безболезненной и контролируемой.