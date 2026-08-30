Названы бренды авто, которые могут первыми вернуться в Россию

Первыми на российский авторынок могут вернуться корейские бренды Kia и Hyundai, рассказал ТАСС директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его мнению, это произойдет в случае нормализации геополитической обстановки и смягчения санкций.

«Как только что-то из этого произойдет, мы видим такую последовательность — первыми придут корейцы — Kia и Hyundai», — отметил Целиков.

Далее, как считает специалист, последуют японские производители, включая Subaru, Mazda, Toyota.

По словам эксперта, некоторые компании, такие как Renault и Nissan, могут вовсе не вернуться на российский рынок. Так, Mercedes и Volkswagen уже фактически ушли безвозвратно. В то же время BMW продолжает работать с дилерами, хотя официально и не имеет представительства.

Целиков подчеркнул, что возможность возвращения бренда будет зависеть от того, как быстро и в каком объеме будут сняты санкции.