Полицейский из Уфы фиктивно женил преступников и проституток для получения выплат по СВО

Следственный комитет по Республике Башкортостан расследует уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который, по версии следствия, организовал преступную группу для хищения государственных средств, предназначенных для военнослужащих. Как сообщает канал «База», противоправная деятельность инспектора мобильного взвода ППС Уфы началась еще в 2025 году.

По данным следствия, страж порядка использовал свое служебное положение для вербовки соучастников. Полицейский задерживал правонарушителей или лиц, имевших судимости, после чего ставил их перед ультиматумом. Мужчинам предлагался «выбор»: либо они подписывают контракт на военную службу и фиктивно регистрируют брак с предложенной полицейским женщиной, либо в отношении них в полном объеме применяются меры наказания за совершенные правонарушения.

В роли фиктивных супруг, по информации источников, выступали женщины с низкой социальной ответственностью, в том числе занимавшиеся проституцией. После регистрации брака все положенные государством подъемные и боевые выплаты перечислялись на счета новоиспеченных жен. Деньги изымались и распределялись между участниками схемы.

В качестве примера масштаба преступной деятельности приводится один из установленных эпизодов: в результате оформления одного такого фиктивного брака мошенникам удалось получить и разделить 2,2 млн рублей.

В настоящее время под следствием находятся не только сам полицейский-организатор, но и три женщины, которые выполняли роли «невест» и «кассиров», получая процент от похищенных средств. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».