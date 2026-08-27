В Рязани работник клуба инсценировал поломку пульта, чтобы сдать его в ломбард

Сотрудники полиции Железнодорожного района Рязани раскрыли кражу дорогостоящего оборудования из развлекательного заведения. Фигурантом уголовного дела стал 38-летний работник клуба, который попытался обмануть руководство, инсценировав поломку импортного диджейского пульта.

Поводом для разбирательства стало обращение в отдел МВД 51-летнего директора досугового заведения. Руководитель заявил о пропаже профессионального оборудования. Как выяснили полицейские, подозрения администрации пали на одного из сотрудников.

Ранее мужчина сообщил руководству, что пульт якобы вышел из строя, и он лично отвез его в сервисный центр на ремонт. Чтобы танцевальные вечера в заведении не срывались, предприимчивый работник даже принес из дома временную замену. Однако «ремонт» подозрительно затянулся, а объяснения сотрудника звучали всё менее убедительно, после чего директор решил обратиться за помощью в полицию.

В ходе беседы с оперативниками уголовного розыска версия о сервисном центре быстро рассыпалась. Работник признался, что никакое оборудование он не ремонтировал, а сдал дорогостоящий пульт в ломбард. Вырученные за чужое имущество деньги мужчина потратил на личные нужды.

По факту произошедшего в ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).