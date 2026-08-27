Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
Происшествия

В Рязани работник клуба инсценировал поломку пульта, чтобы сдать его в ломбард

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сотрудники полиции Железнодорожного района Рязани раскрыли кражу дорогостоящего оборудования из развлекательного заведения. Фигурантом уголовного дела стал 38-летний работник клуба, который попытался обмануть руководство, инсценировав поломку импортного диджейского пульта.

Поводом для разбирательства стало обращение в отдел МВД 51-летнего директора досугового заведения. Руководитель заявил о пропаже профессионального оборудования. Как выяснили полицейские, подозрения администрации пали на одного из сотрудников.

Ранее мужчина сообщил руководству, что пульт якобы вышел из строя, и он лично отвез его в сервисный центр на ремонт. Чтобы танцевальные вечера в заведении не срывались, предприимчивый работник даже принес из дома временную замену. Однако «ремонт» подозрительно затянулся, а объяснения сотрудника звучали всё менее убедительно, после чего директор решил обратиться за помощью в полицию.

В ходе беседы с оперативниками уголовного розыска версия о сервисном центре быстро рассыпалась. Работник признался, что никакое оборудование он не ремонтировал, а сдал дорогостоящий пульт в ломбард. Вырученные за чужое имущество деньги мужчина потратил на личные нужды.

По факту произошедшего в ОМВД России по Железнодорожному району города Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани наркокурьер получил 9 лет строгого режима за попытку сбыта 200 граммов синтетики
Следующая статья
Полицейский из Уфы фиктивно женил преступников и проституток для получения выплат по СВО

Популярные материалы

Новости России

Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб.
Общество

Названы лучшие рязанские школы по качеству и масштабу подготовки выпускников

Аналитическое агентство RAEX представило актуальный рейтинг лучших школ Рязанской области, оценив учебные заведения по двум ключевым параметрам: конкурентоспособности выпускников и масштабу подготовки.
Новости России

В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
Новости России

К смертельному пожару на Амурском ГХК могла привести спешка при строительстве

Причиной пожара на Амурском газохимическом комплексе могла стать спешка...
Новости России

В Санкт-Петербурге на Ростовской улице взорвался кроссовер, водитель погиб

На Ростовской улице в Санкт-Петербурге во время запуска двигателя взлетел на воздух китайский кроссовер Geely. Жертвой ЧП стал водитель машины, находившаяся рядом пассажирка выжила, но получила тяжелые травмы.
Темы
Общество

В Рязанской области запустят чат-бот для поиска ближайших укрытий при угрозе атаки БПЛА

Глава региона подробно разъяснил разницу между типами защитных сооружений и анонсировал запуск цифрового сервиса, который поможет гражданам быстро найти ближайшее безопасное место.
Экология, природа, животные

Рязань внедряет белорусский опыт защиты саженцев

По словам горожан, вместо полноценных деревьев на улицах иногда остаются лишь пни или хилые «прутики». Глава региона признал наличие проблемы.
Общество

С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»

Для оптимизации работы автозаправочных станций в Рязани и Рязанском округе с пятницы, 28 августа, начнет действовать система продажи бензина «чет-нечет».
Общество

В Рязани жителям сделали перерасчет на 107 тысяч рублей из-за некачественного электроснабжения

Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается самой проблемной для жителей региона, занимая первое место среди тем обращений в органы прокуратуры.
Происшествия

В Рязани подрядчика привлекли к ответственности за начало ремонта образовательного учреждения без проектной документации

В ходе прокурорской проверки было установлено, что строительная фирма выполняла работы по капитальному ремонту одного из образовательных учреждений Рязани.
Общество

Жители поселка Соколовка в Рязани остались без света

В настоящее время аварийная бригада энергетиков уже работает на месте происшествия. Специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети.
Общество

Рязанец отсудил у продавца на Ozon 138 тысяч рублей за отправку кнопочного Nokia вместо iPhone 17 Pro

Стоимость устройства составила 99 308 рублей, а с учетом услуг доставки общая сумма чека достигла 99 558 рублей. Покупатель оплатил заказ в полном объеме.
Общество

В Рязанской области 130 беременных студенток получили выплату в 120 тысяч рублей

Единовременная выплата в размере 120 тысяч рублей полагается женщинам, которые обучаются на очной форме в высших или средне-специальных учебных заведениях.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье