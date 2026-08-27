Фото: МЧС России по Рязанской области
Происшествия

За сутки в Рязанской области сгорели жилые дома и хозяйственные постройки

Анастасия Мериакри
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За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области выезжали на тушение шести возгораний. Согласно оперативной сводке регионального ГУ МЧС, среди инцидентов два загорания мусора и четыре техногенных пожара, один из которых привел к полному уничтожению жилого строения.

Наиболее масштабное ЧП произошло днем 26 августа в деревне Мелекшино Старожиловского муниципального округа. В 14:51 поступил сигнал о возгорании сразу двух жилых домов. На борьбу с огнем были направлены 10 человек личного состава и 5 единиц техники, включая расчеты добровольной пожарной команды. Общая площадь пожара составила 142 квадратных метра. В результате стихии один дом выгорел полностью, а второй получил повреждения.

В областном центре спасателям также пришлось работать в усиленном режиме. В ночь на 26 августа (01:50) загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме на улице Качевской. Оперативно прибывшие 12 пожарных на трех единицах техники локализовали огонь на площади 16 кв. м, не дав ему распространиться на соседние помещения.

  • Вечером того же дня, в 17:20, крупный пожар произошел на улице Весенней. Огонь охватил блок хозяйственных построек. Несмотря на работу 13 спасателей и двух пожарных машин, строения площадью 200 кв. м были уничтожены пламенем полностью.

Еще одно возгорание жилого дома зафиксировано в селе Лесное Конобеево Шацкого муниципального округа. Сообщение о ЧП поступило в 14:55. Силами 7 человек и 3 единиц техники пожар площадью 35 кв. м был ликвидирован, однако строение получило повреждения.

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