За сутки в Рязанской области сгорели жилые дома и хозяйственные постройки

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области выезжали на тушение шести возгораний. Согласно оперативной сводке регионального ГУ МЧС, среди инцидентов два загорания мусора и четыре техногенных пожара, один из которых привел к полному уничтожению жилого строения.

Наиболее масштабное ЧП произошло днем 26 августа в деревне Мелекшино Старожиловского муниципального округа. В 14:51 поступил сигнал о возгорании сразу двух жилых домов. На борьбу с огнем были направлены 10 человек личного состава и 5 единиц техники, включая расчеты добровольной пожарной команды. Общая площадь пожара составила 142 квадратных метра. В результате стихии один дом выгорел полностью, а второй получил повреждения.

В областном центре спасателям также пришлось работать в усиленном режиме. В ночь на 26 августа (01:50) загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме на улице Качевской. Оперативно прибывшие 12 пожарных на трех единицах техники локализовали огонь на площади 16 кв. м, не дав ему распространиться на соседние помещения.

Вечером того же дня, в 17:20, крупный пожар произошел на улице Весенней. Огонь охватил блок хозяйственных построек. Несмотря на работу 13 спасателей и двух пожарных машин, строения площадью 200 кв. м были уничтожены пламенем полностью.

Еще одно возгорание жилого дома зафиксировано в селе Лесное Конобеево Шацкого муниципального округа. Сообщение о ЧП поступило в 14:55. Силами 7 человек и 3 единиц техники пожар площадью 35 кв. м был ликвидирован, однако строение получило повреждения.