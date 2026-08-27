Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани полиция выявила «резиновую» квартиру рецидивиста с 11 мигрантами

Анастасия Мериакри
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Сотрудники полиции Рязани пресекли противоправную деятельность местного жителя, организовавшего фиктивную регистрацию иностранных граждан. 44-летний мужчина, имеющий судимости, превратил свое жилье в так называемую «резиновую» квартиру, поставив на миграционный учет более десятка приезжих.

Как установили участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по вопросам миграции отделов МВД по Железнодорожному и Московскому районам, мужчина действовал на протяжении двух месяцев. Через многофункциональные центры он оформил регистрацию 11 гражданам из стран Средней Азии (семи мужчинам и четырем женщинам в возрасте от 18 до 69 лет).

Злоумышленник брал с иностранцев денежное вознаграждение за свои «услуги», при этом заведомо зная, что реально они будут проживать в других арендованных квартирах города. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, краж, а также за незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время в отношении 44-летнего рязанца возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Правоохранители продолжают оперативные мероприятия, чтобы выявить возможные дополнительные эпизоды его противоправной деятельности.

Что касается самих мигрантов, они уже сняты с фиктивного миграционного учета. В отношении каждого из них составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил въезда или режима пребывания в России.

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