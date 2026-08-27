Владимир Жириновский оставил после себя много прогнозов. Некоторые сбылись с пугающей точностью. Другие остались лишь словами. Предсказание политика на 2027 год вызывает особое беспокойство. Он рисовал самый мрачный сценарий из всех, что он когда-либо озвучивал.

2027 год: точка невозврата

Жириновский не гадал на кофейной гуще, он анализировал мировые процессы. По его версии, к 2027 году в мире накопится критическая масса неразрешённых конфликтов. Дипломатия окончательно исчерпает себя, оппоненты перестанут сдерживаться и применят силу.

Главным триггером станет противостояние США и Ирана. Политик предсказывал: Америка вместе с Израилем нападёт на Иран. Это и станет спусковым крючком.

Почему Запад развяжет войну

Жириновский видел глубинные причины. Запад испытывает «ресурсную агонию», Европа пытается сохранить прежнее благосостояние любой ценой. Штаты смотрят на это и решают воспользоваться ситуацией.

Америка покинет пьедестал гегемона. Но это будет не вынужденный шаг, а просчитанный. Штаты хотят поправить свои финансовые дела, устроив большую войну. В пламени конфликта сгорит многое, в том числе — американские долги.

Китай мог бы помешать этим планам. Но Пекин, по мнению политика, не захочет брать на себя главенствующую роль. Как итог — всеобщий раздрай и конфликты.

Начнётся война нового типа

Жириновский не обещал ядерного апокалипсиса. Он говорил о войне нового типа, и её главное оружие — «цифровая слепота».

Первыми целями станут спутники на орбите. Противники вырубят их. Потом — системы электроснабжения.

«Вы не сможете включить навигатор, вы не будете знать, где находятся ваши войска, — предупреждал Жириновский. — Вы станете слепыми и глухими. Вот это и есть начало Третьей мировой».

Без взрывов и бомб государства начнут рушиться как карточные домики.

Особая роль России

По версии политика, Россия не окажется вовлечена в этот конфликт. Ей удастся сохранить нейтралитет, но придётся стоять наготове с «ядерной дубиной». После «большого передела» у нашей страны появится шанс занять лидирующую роль на мировой арене.

Не все прогнозы политика сбылись. Он заявлял, что выборов в Америке в 2024 году не будет — Штаты распадутся. Не распались.

Он предсказывал обвал доллара и переход на другую валюту. Доллар по-прежнему остаётся основной резервной валютой.

Аналитиков со стопроцентными прогнозами не существует. Мир постоянно меняется, глобальные решения зависят от узкого круга лиц. Поэтому прогноз на 2027 год стоит воспринимать как предупреждение. И по возможности сделать всё, чтобы история пошла по более позитивному пути.