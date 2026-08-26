Фото PR НТВ
Новости кино и ТВ

Стало известно, кто из звёзд придёт в юбилейный выпуск «Секрета на миллион»

Валерия Мединская
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В эту субботу, 29 августа, в эфир НТВ выйдет юбилейный выпуск грандиозного провокационного ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) с Лерой Кудрявцевой. В честь 10-летия программы звёзды, раскрывшие свои заветные конверты, вновь вернутся в знакомую студию и вспомнят, как шоу изменило их судьбы.

Уже 10 лет главные звёзды России раскрывают заветные конверты в студии «Секрета на миллион»: в честь юбилея они вновь придут к Лере Кудрявцевой и вспомнят, как когда-то решились расстаться со своими самыми сокровенными тайнами. Так, зрители вновь увидят Сергея Лазарева, Дмитрия Диброва, Натали, Александра Серова, Романа Костомарова, Машу Распутину, Аниту Цой, Анатолия Вассермана, Дарью Донцову, Ларису Рубальскую и многих других. Вместе они обсудят, почему именно Лере Кудрявцевой они готовы доверить свои секреты и сколько звёздных судеб навсегда изменило ток-шоу. За долгое время жизни тех, кто всё же открыл заветный конверт, сильно преобразились, например, Маша Распутина вышла замуж, Роман Костомаров встал на коньки в протезах, а ведущая успела стать не только мамой, но и бабушкой.

Приоткроет Лера Кудрявцева и за кулисье программы: как на протяжении 10 лет создавался один из самых ярких проектов на российском телевидении и что всё это время происходило за кадром. Расскажет ведущая и о благотворительной части ток-шоу: общая сумма выигрышей участников превысила 80 миллионов рублей, которые пошли на помощь сотням детей.

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