Рязанское Минцифры объяснило появление тендера на обслуживание голосового помощника по темам «мобилизация» и «медицина»

Министерство цифрового развития Рязанской области прокомментировало распространяемые в СМИ новости якобы о разработке в регионе сервисов по вопросам мобилизации и медицины. В Минцифры назвали информацию недостоверной и разъяснили появление тендера, вызвавшего вопросы.
В ведомстве отметили: сервис автоматического обслуживания абонентов с использованием технологии синтеза и распознавания речи абонента в рамках направления «мобилизация» и «медицин» работает в регионе с 2024 года. Это не просто чат-бот, а полноценный голосовой помощник. Например, с помощью него можно записаться на приём или вызвать врача на дом. Сервис работает на двух коротких номерах 122 и 117.
- 122 — вопросы здравоохранения, социальной помощи и другие сервисы;
- 117 — вопросы поступления на военную службу по контракту, поддержки военнослужащих и их семей, а также смежные темы;
С начала году голосовым помощником воспользовались 7 тысяч рязанцев.
— Размещённая закупка подразумевает максимально широкий перечень работ по полному сопровождению и безопасному функционированию сервиса в соответствии с требованиями текущего законодательства: начиная от полного материально-технического обеспечения до обработки и хранения данных. Стоимость работ не превышает рыночной стоимости аналогичных услуг, — отметили в Минцифры Рязанской области.