ВТБ открыл обновленный офис рядом с железнодорожным вокзалом в Рязани

Об этом на пресс-конференции рассказала управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова.

«Реконструкция нашего отделения на Вокзальной, 6 завершилась. Сюда легко добраться — рядом остановка общественного транспорта, есть парковка. В шаговой доступности железнодорожный вокзал Рязань-1, конгресс-отель «Амакс», медицинские и торговые центры», — отметила Лариса Прокопова.

Пространство организовано по современному стандарту обслуживания: традиционные стойки и перегородки уступили место комфортным зонам с мягкой мебелью. Сотрудники с ноутбуками самостоятельно подходят к посетителям, консультируют и помогают подобрать финансовые продукты. Для обсуждения конфиденциальных вопросов предусмотрены отдельные переговорные.

Клиентам доступна вся линейка розничных продуктов ВТБ: кредиты, вклады, банковские карты, страховые программы. Большинство операций проводится дистанционно, при этом специалисты офиса всегда готовы оказать персональную поддержку.

Интерьер отделения выдержан в спокойной гамме с яркими акцентами, особое внимание уделено световому дизайну. Посетителям предлагаются бесплатный Wi-Fi, кофе-станция и кулер с водой. В зоне круглосуточного доступа работают ресайклинговые банкоматы с поддержкой QR-операций.

Офис полностью приспособлен для маломобильных граждан: у входа обустроен пандус, навигация и банкоматы оснащены шрифтом Брайля и другими элементами для слабовидящих. График работы офиса: понедельник — пятница с 09:00 до 19:00.

Сеть ВТБ в Рязанской области сегодня включает 13 офисов и 18 точек присутствия в отделениях Почты России. Параллельно банк развивает выездной сервис: курьерская доставка финансовых продуктов уже охватывает 80% жителей региона, а к концу года показатель планируется довести до 100%.