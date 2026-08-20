Представитель Рязани приняла участие во всероссийской стажировке инвеступолномоченных в Тюмени

Заместитель главы администрации Рязани и инвестиционный уполномоченный Жанна Булатова вошла в число участников всероссийской стажировки для профильных специалистов, которая состоялась в Тюмени. Масштабное обучение объединило 170 представителей из 113 муниципалитетов и 35 регионов России.

Первый день стажировки прошёл на площадке Тюменского технопарка, где развернулась экспертная сессия «НААИР.Муниципалитет». Участники детально разбирали реальные кейсы и успешные практики, чтобы впоследствии внедрить наиболее эффективные решения на своих территориях. В центре внимания — инструменты повышения качества инвестиционной работы: от обновления инвестиционных профилей до налаживания продуктивного диалога с предпринимательским сообществом. Все сошлись во мнении, что системное сопровождение инвесторов и активный обмен опытом между городами приносят ощутимые результаты.

Программа также включала интерактивные сессии по тонкостям взаимодействия с инвесторами и авторские мастер-классы от ведущих экспертов.

По словам Жанны Булатовой, тюменские наработки станут основой для совершенствования муниципальной политики Рязани — это поможет выстроить более чёткую систему поддержки предпринимателей и укрепить инвестиционную привлекательность города.