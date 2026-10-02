В Пронском районе чиновник проигнорировал требование прокуратуры, дело дошло до суда

В Пронском районе прокуратура через суд добивается ликвидации несанкционированной свалки у деревни Дубовое. На территории общего пользования обнаружили строительные и бытовые отходы.
Проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства провела прокуратура Пронского района. На участке нашли железобетонные и бетонные плиты, рубероид, бытовую технику и предметы домашнего обихода.
Прокуратура внесла представление главе округа, однако свалку не ликвидировали.
После этого прокурор обратился в суд с иском. Требования удовлетворили, ответчику установили срок для устранения нарушений и уборки территории, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.