В районе Сысоево в Рязани привлекли дополнительную технику для устранения сложной аварии

Вечером в Рязани продолжается ликвидация последствий отключения электроэнергии. В АО «РГРЭС» предоставили обновленную информацию о ходе ремонтно-восстановительных работ, затронувших жителей района Сысоево и улицы Сысоевской.

Первоначальное отключение потребителей произошло в 17:38 из-за технологического нарушения. К 20:52 представители энергокомпании сообщили, что ситуация на месте остается непростой из-за сложности поломки.

Чтобы ускорить процесс, принято решение об усилении ремонтных бригад. На объект дополнительно направлены спецтехника и человеческие ресурсы, которые сейчас ведут активную локализацию повреждения.

По предварительным оценкам специалистов, завершить ремонтно-восстановительные работы и вернуть электричество в дома удастся в течение двух часов с момента последнего обновления информации.

Все актуальные вопросы по электроснабжению можно задать в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.