Новое жилье получили 42 семьи из 68, пострадавших от атаки БПЛА в Рязани 15 мая

В Рязани продолжается работа по оказанию адресной помощи гражданам, чье имущество пострадало в результате террористической атаки с применением беспилотных летательных аппаратов, произошедшей 15 мая 2026 года. Как сообщили в региональном Министерстве строительства, процесс расселения идет согласно утвержденному графику.

Напомним, что в результате майского удара повреждения получил многоквартирный жилой дом на улице Новоселов. Экспертиза признала квартиры, расположенные в двух подъездах здания, полностью непригодными для дальнейшего проживания.

По поручению губернатора Рязанской области был принят специальный областной закон. Документ предусматривает выдачу жилищных сертификатов гражданам, полностью утратившим свое жилье, что позволит им самостоятельно приобрести новые квартиры. В общей сложности государственной поддержкой будут охвачены 68 семей.

По данным Минстроя региона, на сегодняшний день жилищные сертификаты уже вручены 63 семьям. Граждане сами подбирают подходящие варианты недвижимости на рынке.

42 семьи уже успешно приобрели новое жилье и завершили сделки, 15 семей находятся на этапе выбора квартиры и оформления документов на покупку. 6 семей, уже получивших сертификаты, пока продолжают определяться с выбором.

Что касается оставшихся пяти собственников пострадавших квартир, выдача им сертификатов запланирована на ноябрь текущего года. Задержка связана с юридическими процедурами: граждане должны предварительно вступить в права наследования.