Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте
Общество

Рязанец сделал предложение под шум взлетающих самолетов на пляже в Таиланде

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Руководитель Рязанского ЗАГСа Елена Сорокина поделилась трогательной историей молодоженов, которые доказали, что любовь может вспыхнуть там, где её совсем не ждешь. Василий и Владлена, жители одной деревни, всю жизнь знали друг друга, виделись и общались каждый день, но это казалось чем-то обыденным и будничным.

Молодожены жили в одной деревне и даже были соседями, но словно не замечали друг друга. И лишь в один момент произошла та самая «вспышка», как называют её сами супруги. После этого они уже не расставались, поняв, что то чувство, которое они испытывали друг к другу, и есть настоящая любовь.

Романтичное предложение руки и сердца Василий сделал во время отпуска в Таиланде. Он выбрал необычное место — пляж, над которым взлетают и садятся самолеты. Этот момент стал началом их совместной истории.

У пары уже появилась своя традиция: каждое 1 января они играют в лотерею «Столото». Елена Сорокина поздравила молодоженов, отметив, что свой главный джекпот — друг друга — они уже выиграли.

«Чтобы брак получился крепким, важно не везение, а умение слышать друг друга, поддерживать и уважать. Пусть денежные выигрыши в лотерею станут приятным дополнением к вашей новой совместной истории, а главным призом станут любовь и счастье», — пожелала руководитель ЗАГСа.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Масштабная пробка образовалась на Солотчинском мосту из-за ДТП
Следующая статья
Новое жилье получили 42 семьи из 68, пострадавших от атаки БПЛА в Рязани 15 мая
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Политика

Китаист рассказал, как встреча Си Цзиньпина с Трампом отразится на России

Эксперт обратил внимание, что в первую очередь Пекин и Вашингтон заинтересованы в продлении действующего торгового перемирия и в согласовании условий этой сделки.
Новости России

Полковник рассказал о боевых лазерах России 

Эксперт Матвийчук объяснил, почему США и Россия одновременно создают лазерное оружие против беспилотников. Подробности. 
Политика

Политолог рассказал, куда сбежит Зеленский после окончания СВО

Зеленский выразил надежду на то, что после завершения конфликта сможет остаться жить на Украине, спокойно гулять по улицам и не столкнется с ненавистью или угрозами в свой адрес.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Интересное

Россияне вспомнили страшное поверье о гробах из-за обилия грибов в лесах

Заполонившие леса лисички, боровики и подберёзовики уже не радуют, а пугают жителей страны.
Темы
Новости России

Военный эксперт назвал точки запуска БПЛА на Краснодарский край, где погибли люди

Согласно данным регионального оперативного штаба, в результате падения обломков сбитых аппаратов погибли три человека, еще двое получили ранения. Энергоснабжение пока отсутствует у примерно 26 тысяч жителей района
Общество

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2027 году

Отдых начнется в последний день уходящего года, 31 декабря 2026 года, который официально признан выходным, и продлится вплоть до 10 января 2027 года включительно.
Новости кино и ТВ

Дмитриенко получил порцию насмешек от коллег в шоу «Голос. Дети» и жестко ответил на их выпады

Уже в самом начале первого выпуска более опытные наставники начали откровенно подшучивать над своим юным коллегой. Полина Гагарина, увидев Ваню через кресло от себя, с улыбкой вопрошала: «Как ты здесь оказался, как тебя пустили?»
Новости кино и ТВ

Самые громкие скандалы главного критика шоу-бизнеса Сергея Соседова

За десятилетия работы на телевидении Соседов превратился в настоящего грозу отечественного шоу-бизнеса. Его имя стало синонимом резких, порой болезненно точных оценок, которые не щадили ни легенд эстрады, ни восходящих звезд.
Транспорт и дороги

Автобус №22 Рязань-Солотча переходит на новое расписание с 1 октября

Пригородный маршрут №22, связывающий Рязань с поселком Солотча, начнет работать по обновленному графику движения.
Общество

В Рязанской области захоронили останки Федора Гаврикова, погибшего в 1943 году

Федор Дмитриевич Гавриков родился в 1923 году в деревне Горы Клепиковского округа. В 1942 году он был призван на фронт.
Общество

Россиянам сказали, кому дважды повысят пенсии в 2027 году

Согласно планам правительства, первая индексация состоится 1 февраля 2027 года и составит 6,8%. Эта цифра будет привязана к уровню фактической инфляции, зафиксированной по итогам 2026 года.
Новости России

Москвичке сломали челюсть при удалении зуба мудрости

Операция проходила около получаса, после чего пациентка услышала характерный щелчок и почувствовала резкую боль. Стоматолог предположил, что коронка зуба разрушилась.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье