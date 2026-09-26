Рязанец сделал предложение под шум взлетающих самолетов на пляже в Таиланде

Руководитель Рязанского ЗАГСа Елена Сорокина поделилась трогательной историей молодоженов, которые доказали, что любовь может вспыхнуть там, где её совсем не ждешь. Василий и Владлена, жители одной деревни, всю жизнь знали друг друга, виделись и общались каждый день, но это казалось чем-то обыденным и будничным.

Молодожены жили в одной деревне и даже были соседями, но словно не замечали друг друга. И лишь в один момент произошла та самая «вспышка», как называют её сами супруги. После этого они уже не расставались, поняв, что то чувство, которое они испытывали друг к другу, и есть настоящая любовь.

Романтичное предложение руки и сердца Василий сделал во время отпуска в Таиланде. Он выбрал необычное место — пляж, над которым взлетают и садятся самолеты. Этот момент стал началом их совместной истории.

У пары уже появилась своя традиция: каждое 1 января они играют в лотерею «Столото». Елена Сорокина поздравила молодоженов, отметив, что свой главный джекпот — друг друга — они уже выиграли.