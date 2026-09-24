Дональд Трамп, фото: www.whitehouse.gov
Политика

Китаист рассказал, как встреча Си Цзиньпина с Трампом отразится на России

Алексей Самохин
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Младший научный сотрудник Института Китая и Современной Азии РАН Леонид Ковачич в беседе с изданием «Абзац» предположил, что одной из ключевых тем на встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа могут стать торговые отношения двух стран, а также санкции против России. Эксперт обратил внимание, что в первую очередь Пекин и Вашингтон заинтересованы в продлении действующего торгового перемирия и в согласовании условий этой сделки.

По оценке Ковачича, вопрос ужесточения санкций в отношении России — одного из главных партнёров Китая — будет носить второстепенный характер, хотя лидеры государств могут уделить ему определённое внимание. Специалист пояснил, что для Китая принципиально важно сохранить прежний объём поставок нефти и газа из России, тогда как США делают акцент на введении новых рестрикций.

Эксперт также подчеркнул, что Китай стремится поддерживать торговые связи с Россией, одновременно избегая риска попасть под вторичные санкции. По его мнению, Пекин весьма успешно балансирует в этой ситуации. Ковачич полагает, что сотрудничество в форматах «Россия — Китай» и «Китай — США» продолжится вне зависимости от того, будет ли эта тема подниматься на американо‑китайских переговорах. Он напомнил, что Соединённые Штаты остаются крупнейшим торговым партнёром КНР, а объём товарооборота между Китаем и США превышает товарооборот Китая с Россией.

Политолог считает, что, независимо от итоговых договорённостей лидеров двух стран, Китаю и дальше придётся лавировать между санкционными мерами США и поддержанием торговли с Россией. По словам эксперта, до настоящего момента Пекин эффективно справлялся с этой задачей и, вероятнее всего, сохранит выбранную стратегию. Кроме того, Ковачич допустил, что Си Цзиньпин может донести до Трампа позицию о том, что введение ограничительных мер не отвечает интересам ни одной из сторон.

Китаист также отметил, что председатель КНР, скорее всего, заявит о неэффективности санкционного подхода как инструмента политики. При этом, по его словам, приоритетным для Пекина остаётся вопрос торговых пошлин, затрагивающих китайский экспорт. Поэтому тематика российско‑китайской торговли в данном контексте оказывается менее значимой. Эксперт добавил, что у Китая действительно есть сложности: текущее перемирие в торговой войне подходит к концу, и его необходимо продлевать. Ключевыми пунктами повестки, по мнению Ковачича, станут срок и условия такого продления.

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