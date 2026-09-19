Военкор Коц объяснил одну из целей сегодняшнего удара по Украине

Военкор Александр Коц разобрал последствия ночного удара по Украине и связал заявленные Минобороны России цели с логистической цепочкой военных грузов. По его словам, под удар попали объекты, связанные с приемом, хранением и дальнейшим распределением поставок.

В Киевской области, согласно сводке Минобороны России, был поражен таможенно-логистический центр «Копылов Логистик Парк» в Копылове, примерно в 41 километре к западу от Киева. В российском военном ведомстве заявили, что объект использовался для хранения и распределения военных грузов из Европы.

В Одесской области российское Минобороны сообщило об ударе по понтонной переправе через Днестр и сухогрузу в порту Черноморск. Еще два сухогруза, по данным ведомства, были поражены во время следования к Одессе.

Коц отдельно остановился на переправе в районе Маяков на трассе М-15 Одесса — Рени. Через этот участок проходит транспортное сообщение с югом Одесской области, включая Измаил и Рени, а также молдавское направление.

По словам военкора, капитальный мост в этом районе начали разбирать в декабре 2025 года после серии ударов. Работы по восстановлению завершили в марте, а в апреле рядом начали строить быстромонтируемую переправу.

Новую конструкцию открыли 3 сентября. Коц отметил, что ее строительство обошлось более чем в 200 млн гривен, а сама площадка за время работ дважды подвергалась ударам.

Понтонная переправа выполняет другую задачу. Как пишет военкор, ее можно оперативно наводить в случае остановки основного маршрута, поэтому такой объект становится частью транспортной схемы региона.