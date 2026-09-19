Коц одной фразой описал итоги ночного удара по Украине

Военный корреспондент Александр Коц одной фразой охарактеризовал ключевые результаты ночного удара ВС России по объектам на Украине, связанным с ВСУ.

«Ночной пакет целей читается одной строкой: вход, хранение, распределение», — написал он в «Максе».

По его словам, первый этап этой цепочки касается атаки на понтонную переправу через Днестр в Одесской области. Ее используют для транзита продукции из Румынии и порта Измаил. Саму переправу противнику пришлось возвести из-за выхода из строя моста советской постройки, который начали разбирать еще в декабре.

Кроме того, бойцы поразили сухогруз в порту Черноморск, уже разгрузивший военный груз, а также два судна, шедших в Одессу.

Что касается хранения и распределения, то здесь журналист обратил внимание на удар по таможенно‑логистическому центру «Копылов Логистик Парк в Киевской области. На нем складировали поставки из Европы.