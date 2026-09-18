Российские туристы массово отравились в люксовых отелях Египта

В Шарм-эль-Шейхе десятки российских туристов, остановившихся в отелях высокого класса, столкнулись с симптомами пищевого отравления. По информации канала «База», пострадали минимум 30 человек, проживавших в четырех- и пятизвездочных гостиницах.

Отдыхающие отмечают диарею и общую слабость. О том, что проблема носит массовый характер, туристы узнали во время экскурсии, когда половина пассажиров автобуса были вынуждены взять с собой лекарства. Многие провели часть отпуска в своих номерах, а некоторым потребовалась медицинская помощь в местных клиниках. В аптеках курорта сейчас наблюдается повышенный спрос на препараты для лечения желудочно-кишечных заболеваний.

Пострадавшие утверждают, что употребляли пищу только в ресторанах своих отелей и не посещали уличные кафе. Основная версия инцидента — использование некачественной водопроводной воды для мытья овощей и фруктов, подаваемых в ресторанах.

Местные жители и гиды настойчиво предупреждали туристов о рисках, связанных с употреблением воды из-под крана. Они советовали использовать бутилированную воду не только для питья, но и для гигиены.