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Общество

Жительнице Кораблинского района вернули 26 тысяч рублей переплаты за вывоз мусора

Анастасия Мериакри
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Прокуратура Кораблинского района Рязанской области защитила права местной жительницы, которая годами переплачивала за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В ходе надзорной проверки выяснилось, что региональный оператор ООО «Эко-Пронск» допускал систематические ошибки при начислении платы. Компания рассчитывала стоимость услуги, исходя из того, что в доме прописано восемь человек. Однако, как установили надзорные органы, еще с 2020 года четверо из них были официально сняты с регистрационного учета. Из-за использования неактуальных данных заявительница ежемесячно переплачивала за вывоз мусора.

Для устранения нарушений прокурор района внес в адрес ООО «Эко-Пронск» официальное представление. По результатам его рассмотрения компания оперативно исправила ошибки в базе данных. Кроме того, заявителю был произведен полный перерасчет, и ей вернули незаконно удержанные средства на общую сумму 26 тысяч рублей.

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