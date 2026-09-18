Три пожара потушили за сутки в Рязани, Рыбновском и Михайловском округах

За минувшие сутки, 17 сентября, подразделения пожарной охраны Рязанской области отработали на трех техногенных пожарах. Благодаря оперативным действиям спасателей огонь был локализован без человеческих жертв и пострадавших.

Самое крупное возгорание произошло глубокой ночью, в 01:20, в селе Константиново Рыбновского муниципального округа. Там загорелась хозяйственная постройка. На вызов прибыли 8 человек личного состава и 4 единицы спецтехники. Огнем была повреждена постройка на площади 48 квадратных метров.

Утром, в 09:42, сигнал о пожаре поступил из рабочего поселка Октябрьский Михайловского района. Там горело административно-бытовое здание. К тушению привлекались 6 пожарных и 2 единицы техники. Огонь успел повредить одну из комнат на площади 12 квадратных метров.

Вечером, в 17:40, пожарные выезжали на улицу МОГЭС в городе Рязани. Там произошло возгорание в хозяйственной постройке. Благодаря быстрому реагированию четырех сотрудников и двух единиц техники, площадь пожара составила всего 3 квадратных метра.