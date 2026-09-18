В Рязанской области началось голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ

В Рязанской области стартовала масштабная избирательная кампания 2026 года. С 8:00 утра 18 сентября и вплоть до 20:00 20 сентября в регионе открыты двери 960 избирательных участков. Жителям предстоит выбрать депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также представителей власти на муниципальном уровне.

По данным областной избирательной комиссии, в списки для голосования включены 855 952 жителя региона. Примечательно, что более 11 тысяч граждан впервые примут участие в выборах такого высокого уровня.

Для обеспечения максимальной прозрачности и легитимности процесса Общественная палата направила на участки почти 3000 независимых наблюдателей. Они будут присутствовать на каждом избирательном участке, контролируя соблюдение всех процедур и гарантируя, что каждый голос будет учтен корректно.

За кого можно проголосовать в 2026 году

Выборы в Государственную Думу проходят по смешанной системе, поэтому каждый избиратель получит два бюллетеня.

Федеральный партийный список

В первом бюллетене предстоит выбрать одну из десяти политических партий. В списке представлены: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Родина», «Партия пенсионеров», Российская экологическая партия «Зеленые», «Партия прямой демократии» и «Коммунисты России».

Одномандатные округа

Во втором бюллетене нужно отдать голос за конкретного кандидата, баллотирующегося от Рязанской области. Зарегистрировано семь кандидатов от 13 политических партий.

По избирательному округу №157, охватывающему Московский и Советский районы Рязани, а также ряд муниципальных образований Рязанской области, включая Касимовский, Пителинский, Путятинский, Сасовский, Ермишинский, Кадомский и Клепиковский муниципальные округа, зарегистрированы следующие кандидаты: Павел Васильев (ЛДПР), Андрей Красов («Единая Россия»), Светлана Меньшикова («Справедливая Россия»), Наталья Рубина (Партия пенсионеров), Дина Фатина («Новые люди»), Владимир Якунин (КПРФ).

В округе №158, включающем большинство муниципальных районов области, а также Железнодорожный и Октябрьский районы Рязани, зарегистрированы следующие кандидаты: Павел Воронин (партия пенсионеров), Евгений Морозов (КПРФ), Максим Мустафин (ЛДПР), Иван Никитичев («Новые люди»), Евгений Никулкин («Справедливая Россия»), Лиана Пепеляева («Единая Россия»).

Муниципальные кампании

В Рязани, Касимовском, Клепиковском, Рыбновском и Рязанском округах проходят дополнительные выборы депутатов. Жители Шиловского округа выбирают полный состав своей думы.

В Рязани за пост депутата городской думы по одномандатному округу №14 борются Сергей Зерицкий (КПРФ), Ольга Карнаусова (ЛДПР), Николай Липкин («Единая Россия»), Олег Лунин («Новые люди»), Ксения Фетисова («Справедливая Россия»).

Практический гид для избирателя

Чтобы ваш визит на участок прошел гладко, обратите внимание на следующие правила:

Документы: Для получения бюллетеней необходим только паспорт гражданина РФ. Его данные сверят со списком избирателей.

Как найти свой участок: Голосование проходит по месту постоянной регистрации. Узнать номер и точный адрес своего участка можно тремя способами:

Через цифровой сервис ЦИК России «Найти свой избирательный участок».

В личном кабинете на портале «Госуслуги» (раздел «Выборы»).

По телефону Избирательной комиссии Рязанской области: +7 (4912) 27-41-18.

Голосование не по месту прописки: Если вы находитесь в другом городе или районе, проголосовать на удобном участке можно только при условии предварительной подачи заявления (через «Госуслуги» или МФЦ). Без такого заявления бюллетени выдаются строго по месту постоянной регистрации.

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к жителям с призывом проявить гражданскую активность, подчеркнув важность федерального представительства для региона:

«От решений Госдумы зависит, как будут развиваться страна и регионы, какие возможности появятся для строительства дорог, школ и больниц, поддержки семей и решения других важных для людей вопросов. Депутат от Рязанской области должен хорошо знать проблемы региона, отстаивать интересы рязанцев на федеральном уровне и добиваться решений, которые нужны людям. Приходите на избирательные участки и сделайте свой выбор!»

Все дни голосования в библиотеке имени Горького будет работать Центр общественного наблюдения за выборами в Рязанской области: для представителей политических партий, общественных организаций, средств массовой информации запланированы пресс-сессии. За ходом выборов в регионе будут следить международные наблюдатели из Республик Беларусь и Узбекистан, иностранные эксперты – участники региональной программы Международного фестиваля молодежи. Кроме того, на избирательных участках работают почти 3000 общественных наблюдателей от Общественной палаты РФ и Общественной палаты Рязанской области, которые прошли предварительное обучение.

Информация о ходе голосования, работе избирательных участков, деятельности наблюдателей и другие новости выборной кампании оперативно размещаются на ресурсах проекта Общественной палаты региона «Выборы в Рязанской области»: ВКонтакте, МАКС, Одноклассники.

Голосование продлится три дня: 18, 19 и 20 сентября. Избиратель может выбрать любой из этих дней в пределах установленного времени работы участков (с 8:00 до 20:00). Телефон горячей линии Избирательной комиссии Рязанской области: +7(4912)27-41-18.