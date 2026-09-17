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Общество

Более трети россиянок хотя бы раз специально портили еду своего партнера из-за ссор

Анастасия Мериакри
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Каждая десятая жительница России испытывает скрытое удовлетворение, когда ее партнер после ссоры съедает намеренно испорченное ею блюдо. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Пакет» от компании X5, чье исследование цитирует «Газета.ru».

Согласно данным опроса, более трети (33%) россиянок признались, что хотя бы раз в жизни специально портили еду, а 12% делали это неоднократно. Главными триггерами для такого «кулинарного саботажа» становятся обидные слова во время конфликта, забытая годовщина отношений или возвращение партнера домой позже обещанного времени.

Эксперты выделили три самых популярных метода:

  1. Пересолить блюдо (выбрали 33% опрошенных).
  2. Добавить ингредиент, который мужчина категорически не любит (25%).
  3. Сделать еду чрезмерно острой (19%).

При этом более половины участниц опроса признались, что портят еду лишь слегка, чтобы она стала просто невкусной, в то время как четверть делает блюдо заметно хуже обычного.

Эмоции женщин в этот момент разнятся: почти половина испытывает волнение, что партнер сильно разозлится, 25% чувствуют легкую вину и желание признаться, а 10% получают от ситуации тайное удовольствие. Что касается реакции мужчин, то 33% женщин ожидают, что партнер отшутится, четверть надеется на его извинения, а 10% рассчитывают, что он сделает вид, будто ничего не заметил.

Интересно, что 25% респонденток переняли этот способ выражения обиды из фильмов и сериалов, а остальные действовали по собственному желанию или по совету подруг. При этом половина женщин в шутку обсуждает подобные «лайфхаки» с близкими, а 12% всерьез анализирует их эффективность.

Авторы исследования резюмируют: чаще всего такие «диверсии» происходят во время завтраков, обедов или ужинов, и сами женщины считают подобный метод допустимым лишь после нескольких лет совместной жизни или в многолетнем браке.

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